«Духовой оркестр» из Тихвина получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

Званием «Заслуженный коллектив народного творчества» удостоен народный самодеятельный коллектив «Духовой оркестр» из Тихвинской детской школы искусств им. Николая Андреевича Римского-Корсакова.
Соответствующий приказ о присвоении звания уже подписан министром культуры России Ольгой Любимовой.
«Духовой оркестр» также имеет звание «народный». Звание получено в 1997 году. Оркестром руководит Иван Григорьевич Смольский.
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26.12.2021 1454