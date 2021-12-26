«Духовой оркестр» из Тихвина получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

Автор: Сергей Агутин
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Званием «Заслуженный коллектив народного творчества» удостоен народный самодеятельный коллектив «Духовой оркестр» из Тихвинской детской школы искусств им. Николая Андреевича Римского-Корсакова.  

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Фото: lenobl.ru

Соответствующий приказ о присвоении звания уже подписан министром культуры России Ольгой Любимовой.

«Духовой оркестр» также имеет звание «народный». Звание получено в 1997 году. Оркестром руководит Иван Григорьевич Смольский.

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