За неделю от COVID-19 умерло более 400 петербуржцев

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщают «Невские Новости», всего с 20 по 26 декабря 2021 года коронавирусная инфекция унесла жизни 416 жителей Санкт-Петербурга. Заболели в городе 14 437 человек.

Смерть 416 человек – это почти 10% от всего числа пациентов, проходящих лечение в городских стационарах. За последние сутки положительные тесты получили 1 885 петербуржцев.

При этом число ковид-пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии в реанимациях, превышает 600 человек. Практически каждый второй из них не может дышать без аппарата ИВЛ.

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30.10.2021 1588
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