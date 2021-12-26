За неделю от COVID-19 умерло более 400 петербуржцев

Как сообщают «Невские Новости», всего с 20 по 26 декабря 2021 года коронавирусная инфекция унесла жизни 416 жителей Санкт-Петербурга. Заболели в городе 14 437 человек.

Смерть 416 человек – это почти 10% от всего числа пациентов, проходящих лечение в городских стационарах. За последние сутки положительные тесты получили 1 885 петербуржцев.

При этом число ковид-пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии в реанимациях, превышает 600 человек. Практически каждый второй из них не может дышать без аппарата ИВЛ.