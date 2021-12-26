В Тосно задержали двух «соцработниц», воровавших деньги у пенсионеров

По информации ivbg.ru, при силовой поддержке Росгвардии на улице Максима Горького в Тосно задержаны 32-летняя и 48-летняя жительницы города Покрова.
Женщин подозревают в том, что 16 декабря под видом социальных работниц они проникли в квартиру 88-летней пенсионерки на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге и украли 599 тысяч рублей.
Похищенное частично изъяли.
В ходе допроса женщины признались, что также заменили 300 тыс. рублей на купюры «банка приколов» 89-летней жительнице Индустриального проспекта. Одна из задержанных ранее неоднократно судима за грабежи и кражи.
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26.12.2021 81