В Тосно задержали двух «соцработниц», воровавших деньги у пенсионеров

По информации ivbg.ru, при силовой поддержке Росгвардии на улице Максима Горького в Тосно задержаны 32-летняя и 48-летняя жительницы города Покрова.

Женщин подозревают в том, что 16 декабря под видом социальных работниц они проникли в квартиру 88-летней пенсионерки на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге и украли 599 тысяч рублей.

Похищенное частично изъяли.

В ходе допроса женщины признались, что также заменили 300 тыс. рублей на купюры «банка приколов» 89-летней жительнице Индустриального проспекта. Одна из задержанных ранее неоднократно судима за грабежи и кражи.