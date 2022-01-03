Названы признаки инсульта у молодых людей

Инсульт у молодых людей может произойти при сосудистых аномалиях и диабете.

Об этом рассказала в беседе с порталом Доктор Питер заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-невролог Татьяна Маневич. Врач призывает россиян следить за здоровьем уже в молодом возрасте возрасте, так как нарушения мозгового кровообращения происходят не только у пожилых людей.

В группу риска попадают молодые люди с сосудистыми аномалиями, ранним атеросклерозом, гипертонией, нарушением ритма сердца, диабете и других хронических заболеваниях, — говорит Татьяна Маневич.

Признаками инсульта может стать сильная головная боль, нарушения мыслительного процесса и речи, резкая слабость в руках и ногах. Медик рассказала, что при первых подобных симптомах необходимо сразу вызывать скорую, поскольку у пациента есть всего четыре часа, чтобы избежать серьезных повреждений мозга.