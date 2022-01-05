Названы самые выгодные месяцы для отпуска в 2022 году

Юрист сервиса HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, в какие месяцы 2022 года выгоднее будет уйти в отпуск, сообщает РИА Новости.

По ее словам, к таким месяцам относятся те, где больше всего рабочих дней. Так, в 2022 году наиболее выгодно планировать отдых в августе — 23 рабочих дня, в марте, сентябре и декабре — по 22 рабочих дня.

Самыми невыгодными месяцами в плане отпуска в наступившем году будет январь — 16 рабочих дней, май — 18 рабочих дней и февраль – 19.

Вам будет интересно В России предложили увеличить отпуск работающим пенсионерам Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил увеличить длительность отпуска для работающих пенсионеров до 31 дня. С инициативой он... 08.12.2021 340

Нечаева пояснила, что это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. В частности, зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Также эксперт посоветовала захватить в счет отпуска и выходные дни, потому что они не отнимают рабочих дней из зарплаты и при этом входят в расчет отпускных.