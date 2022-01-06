Спасатели нашли пропавшего на Ладожском озере рыбака

Мужчина ушел на рыбалку на Ладожское озеро вчера вечером, 5 января, и не вернулся. Родные забили тревогу.
Обнаружить мужчину удалось поисково-спасательному отряду города Новая Ладога. Спасатели эвакуировали пострадавшего на берег и передали сотрудникам скорой помощи, сообщает аварийно-спасательная служба Ленобласти.
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05.01.2022 101