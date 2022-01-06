Два маршрута автобусов Ломоносовского района стали короче

Трассы автобусных маршрутов в Ломоносовском районе Ленобласти укорочены из-за невозможности проезда по Бетонной дороге, сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Речь идет об автобусных маршрутах №№ 463 и 684. Точные причины неизвестны. Предполагается, что автобусы не могут проехать до некоторых остановок из-за большого количества снега на дорогах.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Кудрово открыли новый выезд, связывающий город с Петербургом. В связи с этим автобус №692 поменял свой маршрут.