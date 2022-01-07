Тело смертельно раненного мужчины подбросили к станции скорой помощи в Петербурге

По информации ivbg.ru, к подстанции скорой помощи на улице Карпинского, 16, в Санкт-Петербурге около 01:00 подъехал Hyundai Solaris.

Трое мужчин из салона автомобиля сообщили, что подобрали раненого мужчину на Гражданском проспекте. Они положили пострадавшего на землю перед входом в здание и уехали.

Врачи постарались реанимировать мужчину, однако он скончался, не приходя в сознание. На теле зафиксированы два проникающих ножевых ранения шеи.