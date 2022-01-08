В 2021 году договоры на вывоз мусора заключены в 139 садоводствах Ленобласти

Сотрудники профильного комитета и регоператора Ленинградской области провели анализ более 600 садоводческих некоммерческих объединений.

Согласно полученным данным, за 2021 год 139 СНТ заключили договоры на вывоз мусора. А 22 садоводства должны в кратчайшие сроки оформить договор. Им вынесено предостережение.

Административные дела инициированы по отношению к 39-и СНТ. Из них 33-м вынесены штрафы на общую сумму в 3 750 000 рублей. Еще 162 садоводства не заключили договор и не оборудовали контейнерную площадку. На них поданы соответствующие иски.