В 2021 году договоры на вывоз мусора заключены в 139 садоводствах Ленобласти

Сотрудники профильного комитета и регоператора Ленинградской области провели анализ более 600 садоводческих некоммерческих объединений.
Согласно полученным данным, за 2021 год 139 СНТ заключили договоры на вывоз мусора. А 22 садоводства должны в кратчайшие сроки оформить договор. Им вынесено предостережение.
Административные дела инициированы по отношению к 39-и СНТ. Из них 33-м вынесены штрафы на общую сумму в 3 750 000 рублей. Еще 162 садоводства не заключили договор и не оборудовали контейнерную площадку. На них поданы соответствующие иски.
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