Под Кировском убили 18-летнего петербуржца

По информации ivbg.ru, 7 января около 03:00 в полицию Кировского района сообщили об убийстве в СНТ Мишкино.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в доме труп 18-летнего жителя Санкт-Петербурга с ножевым ранением шеи. Подозреваемый задержан – им оказался 19-летний петербуржец.

По версии следствия, молодые люди поссорились во время совместного распития алкогольных напитков. Аргументом в споре стал нож. По факту убийства возбуждено уголовное дело.