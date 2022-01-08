Под Кировском убили 18-летнего петербуржца

По информации ivbg.ru, 7 января около 03:00 в полицию Кировского района сообщили об убийстве в СНТ Мишкино.
Прибывшие на место полицейские обнаружили в доме труп 18-летнего жителя Санкт-Петербурга с ножевым ранением шеи. Подозреваемый задержан – им оказался 19-летний петербуржец.
По версии следствия, молодые люди поссорились во время совместного распития алкогольных напитков. Аргументом в споре стал нож. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
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22.11.2021 5581