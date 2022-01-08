Пока в Казахстане смута, двух казахов поймали на угнанном автомобиле под Тосно  

По информации ivbg.ru, 6 января на трассе М-11 в Тосненском районе Ленинградской области сотрудники ГИБДД остановили Toyota Camry 2020 года выпуска.
Этот автомобиль угнали 1 января 2022 года в поселке Парголово. Иномарка двигалась в сторону Москвы и с подложными номерами.
За рулем находился 41-летний гражданин Казахстана, приехавший в Россию 5 января 2022 года. В салоне находился его 34-летний земляк, приехавший в Россию в декабре 2021 года. В машине находился комплект казахских автомобильных номеров.
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