Автомобили теряют шины в ямах на М-10 – фото

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: минимум четыре автомобилиста остались без левого колеса после езды по М-10 «Россия» в районе деревни Слюзово.

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«На М-10 из Питера в Москву, где-то после Слюзово и до Первомайского, дорога разбита. <…> Штамповки гнет, литье режет боковину», – рассказал один из водителей

На указанном участке трассы идет ремонт, установлены знаки, но ямы на дорогах все еще есть.

Фото: vk.com/spb_today