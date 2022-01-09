Автомобили теряют шины в ямах на М-10 – фото

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: минимум четыре автомобилиста остались без левого колеса после езды по М-10 «Россия» в районе деревни Слюзово.

Вам будет интересно
Автомобили теряют шины в ямах на М-10 – фото Слюзово, м-10
Следствие установило, кто виновен в ДТП с Собчак
Завершено расследование смертельного ДТП в Сочи с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак.  Согласно данным, полученным в результате экспертизы, причиной...
11.12.2021 4413
«На М-10 из Питера в Москву, где-то после Слюзово и до Первомайского, дорога разбита. <…> Штамповки гнет, литье режет боковину», – рассказал один из водителей

На указанном участке трассы идет ремонт, установлены знаки, но ямы на дорогах все еще есть.

Автомобили теряют шины в ямах на М-10 – фото Слюзово, м-10
Автомобили теряют шины в ямах на М-10 – фото Слюзово, м-10
Автомобили теряют шины в ямах на М-10 – фото Слюзово, м-10
Автомобили теряют шины в ямах на М-10 – фото Слюзово, м-10

Фото: vk.com/spb_today

Автор
Поделиться