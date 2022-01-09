Пьяный рабочий с пистолетом ТТ напугал обитателей стройгородка в Бережках

По информации ivbg.ru, 8 января около 09:00 в полицию Волховского района сообщили о том, что во временном жилом городке в деревне Бережки подсобный рабочий вытащил пистолет и стал угрожать стрельбой.
Прибывшие на место полицейские задержали 39-летнего нетрезвого мужчины с пневматическим пистолетом. Оружие представляет собой точную копию пистолета ТТ.
В отношении задержанного составлен протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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13.12.2021 4273