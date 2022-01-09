При обрушении скалы в Бразилии погибли пять человек

В каньоне близ города Капитолиу в бразильском штате Минас-Жерайс 8 января часть скалы обрушилась на три туристических катера. В момент падения на судах находились около 34 человек.
Погибли пять человек. По оценкам экспертов, около 20-ти человек продолжают числиться пропавшими. Еще 23 человека получили легкие ушибы, девять пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
По словам пресс-секретаря службы спасателей штата Педру Аихара, обвал горных пород спровоцировали обильные осадки в регионе. В расследовании происшествия участвуют ВМС страны
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