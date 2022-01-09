В Ленобласти 10 января облачно и снежно. А ночью – морозно

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 10 января на территории Ленинградской области ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег.

Ветер северо-восточный, северный 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток на юге -6… -11 °C, на севере -11… -16 °C. Ночью местами до -19 °C. На дорогах гололедица.