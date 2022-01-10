В Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности из-за надвигающихся морозов

В предстоящие сутки синоптики прогнозируют в Северной столице плохие погодные условия. В этот период температура воздуха опустится до -20 градусов.

Об этом сообщает пресс-служба Смольного днем, 10 января. Особенно неблагоприятная обстановка на улице установится с 3:00 до 11:00 предстоящих суток. В связи с этим, водителей просят быть внимательными на дорогах, а по возможности и вовсе отказаться от поездок на машине. Пешеходам также следует соблюдать осторожность.

При этом, в Ленобласти погода в ближайшие сутки обещает быть еще суровее. Так, 11 января столбик термометра местами в регионе опустится до -28 градусов.