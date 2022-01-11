Когда в Россию придет пятая волна COVID-19?  

По мнению вирусолога Центра им. Гамалеи, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна, пятая волна заболеваемости COVID-19 в России придет в течение месяца и начнется в конце января или начале февраля 2022 года.

По мнению ученного, в это период следует ждать высоких показателей заболеваемости. А для более эффективной борьбы с инфекцией необходимо модернизировать вакцины.

Анатолий Альтштейн отметил, что мировой масштаб «омикрона» уже привел к новым волнам заболеваемости COVID-19 в США и Великобритании.