Видео: будут судить подозреваемых в убийстве спортсмена с особенностями в Шлиссельбурге – его тело нашли в мусорке

По информации ivbg.ru, в суд направлены материалы дела об убийстве 20-летнего жителя Шлиссельбурга в конце 2020 года. Как сообщал ivbg.ru, его тело обнаружено 11 октября водителем мусоровоза в контейнере у дома № 6 на улице Кирова.

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Молодой человек был членом всемирного движения Special Olympics. Организация проводит физкультурно-оздоровительные мероприятия для лиц с нарушением интеллекта.

По версии следствия, 22-летний безработный и его 21-летний товарищ во время застолья поругались с 20-летним потерпевшим. Аргументом в споре стал нож. Молодой человек получил минимум 25 ранений и скончался.