Ленобласть вошла в десятку лучших регионов по качеству управления

Ленинградская область вошла в топ-10 регионов России по качеству управления, об этом свидетельствуют результаты исследования «IX рейтинг эффективности управления в субъектах РФ в 2021 году».

В оценке эффективности управления в субъектах принимали участие 204 эксперта. Лидерами рейтинга стали Тюменская область, Москва и ЯНАО. Ленобласть заняла седьмую строчку, пишет РБК.

Специалисты в первую очередь оценивали политико-управленческую, социальную и финансово-экономическую составляющие благополучия субъектов, а также учитывали мнения авторитетных политологов и статистические показатели региона. Лидерами среди субъектов, как правило, становятся ресурсные регионы, где власти умеют распоряжаться этими ресурсами.

Ранее Ленобласть заняла шестое место в рейтинге самых социально-экономически развитых субъектов России. А также вошла в топ-25 регионов-лидеров России по уровню зарплат.