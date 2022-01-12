В Комарово двое мужчин намекнули администрации о проблеме с мусором

Депутаты вышли на работу после праздников и были в шоке от такой акции.
По информации телеграм-канала Питерская Булка, двое мужчины решили твердо заявить о мусорной проблеме в поселке Комарово. Мужчины привезли и вывалили отходы прямо на ступени муниципального совета поселка.
Удивленные таким поведением депутаты поспешили подать заявление в полицию. Она намерены привлечь «злоумышленников» к ответственности. Намерены ли депутаты решать проблему отходов поселке, неизвестно.
Муниципалы предполагают, что «подарок» им оставили приезжие дачники, так как местных могли легко узнать по видеозаписи с камеры.
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12.01.2022 85