В Ленобласти объяснили, почему в Петербурге забуксовала «мусорная реформа»

В Петербурге с 1 января 2022 года стартовала мусорная реформа. За отходы теперь отвечает региональный оператор «Невский экологический оператор». Он сразу же получил волну жалоб: баки по всему городу был переполнены, мусор вывозить не успевали.

Генеральный директор управляющей компании по обращению с отходами Антон Бучнев объяснил, почему в Петербурге буксует мусорная реформа, что именно надо учесть Северной столице, на примере областных ошибок.

Мусорная реформа в Ленобласти, начавшаяся два года назад, проходила, в отличие от Петербурга поэтапно, что позволило избежать множества ошибок. Реализовывать ее начали с трех районов. Остальные подключились только в конце 2019 года, пишет ЛенТВ24.

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Также в 47 регионе сохранили существующую систему перевозчиков, а через полгода сделали вывод, с кем из перевозчиков можно продолжать работать, а чья деятельность, напротив, оказалось неудовлетворительной. Таким образом были составлены полноценные мусорные маршруты.

Как считает Бучнев, заос на мусорных площадках в Петербурге возник в том числе из-за того, что один перевозчик уже вывез свои баки, а другой — не успел расставить.

Ранее Дрозденко в очередной раз развеял мифы о новых мусорных полигонах — Ленинградская область не собирается размещать мусорные полигоны на своей территории.