Ретейлеры ограничили наценки на продукты первой необходимости

Как заявили в ФАС, в некоторых сетях зафиксированы завышенные цены. В итоге ведомство обратилось к ретейлерам с предложением проработать механизм так называемого «ответственного ценообразования».

В разговоре с «Коммерсантом» представители розничных сетей X5 Group и «Магнит» предложили ФАС ввести ограничения на наценку социально значимых продуктов не больше чем на десять процентов до конца 2022 года.

В X5 пояснили, что мера будет касаться более 20 товарных категорий, а собственно ограничения по наценке вступят в действие с 12 января, и для всех магазинов сети. Каких именно товаров, будет определяться ежемесячно.

Представители «Магнита», комментируя ситуацию, пояснили, что наценка будет ограничена в отношении товаров из 25 категорий. В частности, вермишели, овощей из «борщевого набора», а также хлеба, молока, сливочного масла и гречки.

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Аналогичные предложения ФАС направила и в сеть «Бристоль». В беседе с изданием антимонопольщики сообщили, что в данный момент «они изучаются». В ведомстве заявили, что ФАС направила ритейлерам предложение проработать механизмы «ответственного ценообразования», так как итоги мониторинга, который проходит каждую неделю, зафиксировал рост наценок в некоторых сетях.