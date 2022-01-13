Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк поздравила представителей журналистики с профессиональным праздником.

От всей души поздравляю вас с Днём российской печати! В Ленинградской области этот профессиональный праздник отмечает множество представителей журналистики, полиграфии, медиапространства, труд которых дает нашим жителям возможность получать только достоверную, объективную информацию обо всем, что происходит на нашей родной земле. Хочу поблагодарить за помощь, которую вы оказываете помогая нам как можно быстрее включаться в решение проблем региона, о которых вы оперативно сообщаете. От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых успехов и побед, творческого подъема, благополучия и только добрых новостей!, — поздравила Анна Данилюк.