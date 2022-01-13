Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк поздравила представителей журналистики с профессиональным праздником.
От всей души поздравляю вас с Днём российской печати! В Ленинградской области этот профессиональный праздник отмечает множество представителей журналистики, полиграфии, медиапространства, труд которых дает нашим жителям возможность получать только достоверную, объективную информацию обо всем, что происходит на нашей родной земле. Хочу поблагодарить за помощь, которую вы оказываете помогая нам как можно быстрее включаться в решение проблем региона, о которых вы оперативно сообщаете. От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых успехов и побед, творческого подъема, благополучия и только добрых новостей!, — поздравила Анна Данилюк.
День российской печати отмечается 13 января. Праздник был учреждён постановлением Президиума Верховного совета Российской Федерации 28 декабря 1991 года и связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты «Ведомости», основанной указом Петра Великого 2 января 1703 года.
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