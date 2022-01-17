Ученые СПбГУ: в России к февралю COVID-19 будут заболевать по 65 000 человек в сутки  

Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктора Захарова, количество новых случаев COVID-19 в России за сутки к 1 февраля 2022 года может составить 65 тысяч человек.

«Наша модель прогнозирует, что к 1 февраля количество новых выявляемых ежедневных случаев заражения коронавирусом в России может достичь 65 тысяч. При этом общее количество выявленных заболевших превысит порог 11,5 миллиона человек», – сообщил Виктор Захаров

По словам ученого, темпы роста заболеваемости могут сохраниться до середины февраля. В этом случае в середине второй декады месяца суточная заболеваемость может превысить 110 тысяч.

Группа исследователей под руководством Захарова разработала математическую модель CIR, прогнозирующую распространение COVID-19 на срок до месяца. Эффективность модели представлена в научном журнале «Информатика и автоматизация».