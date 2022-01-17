Суд присяжных решил судьбу двух ленинградцев, забивших коллегу до смерти

Двое ранее судимых жителей Гатчинского района жестоко расправились со своим коллегой в июле 2020 года. На двоих они получили почти 40 лет тюрьмы.

Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Ленобласти в понедельник, 17 января.

По материалам следствия, 26 июля 2020 года в селе Орлино Гатчинского района двое подвыпивших работника местной стройки в своей бытовке избили и нанесли колото-резанные раны своему напарнику. Мужчина скончался на месте преступления.

Уголовное дело по ходатайству убийц рассматривалось с участием коллегии присяжных. Учитывая отягчающие обстоятельства в виде ранней судимости и тяжести преступления, ныне осужденные получили серьезные сроки заключения в исправительной колонии особого режима. Один отправится за решетку на 22 года и 10 месяцев, а его подельник — на 16 лет.