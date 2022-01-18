Горячая вода заливает подвал дома в Выборге, но ремонтировать трубу никто не торопится

Автор: Сергей Агутин
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В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 17 января 2022 года Александру Дрозденко сообщили, что в Выборге в доме на проспекте Ленина, 28, в подвале начала скапливаться горячая вода.

По словам обратившегося, в АО «Выборгтеплоэнерго» ремонтировать сети отказываются, так как для этого придется отключать жилые дома от горячей воды зимой. В результате в подвале сырость, размываются стены.

Глава выборгской администрации Валерий Савинов сообщил, что не знает об этой ситуации, и пообещал принять меры. Губернатор предложил также подключать к решению вопроса ТЭК-комитет и Госжилнадзор.

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18.01.2022 51
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