Горячая вода заливает подвал дома в Выборге, но ремонтировать трубу никто не торопится

В ходе прямой телефонной линии губернатора Ленинградской области 17 января 2022 года Александру Дрозденко сообщили, что в Выборге в доме на проспекте Ленина, 28, в подвале начала скапливаться горячая вода.

По словам обратившегося, в АО «Выборгтеплоэнерго» ремонтировать сети отказываются, так как для этого придется отключать жилые дома от горячей воды зимой. В результате в подвале сырость, размываются стены.

Глава выборгской администрации Валерий Савинов сообщил, что не знает об этой ситуации, и пообещал принять меры. Губернатор предложил также подключать к решению вопроса ТЭК-комитет и Госжилнадзор.