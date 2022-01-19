В Ленинградском зоопарке раскрыли главный секрет крокодила Тотоши

Многие гости Ленинградского зоопарка задаются вопросом, почему Тотоша очень часто лежит на суше с раскрытой пастью без движения. Сотрудники парка приоткрыли завесу тайны большой рептилии.

Фото: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК Фото: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК Фото: ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК

Как рассказали в паблике ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК, все довольно прозаично и думать, что современник динозавров постоянно находится на «низком старте», чтобы кого-то слопать или что он игрушечный — ошибочно.

В дикой природе сородичи Тотоши абсолютно так же греются на суше под солнцем и разевают рот. Крокодилы держат пасть открытой, чтобы избегать чрезмерного перегрева. Подобный механизм есть и у человека — попробуйте сделать вдох через рот и вы почувствуете, что таким образом воздух хорошо охлаждается.

Вот и весь секрет! Если вы всё ещё сомневаетесь, что крокодил в зоопарке настоящий и застыл, сверкая всеми своими острыми зубами, потому что он чучело – приходите по воскресеньям в 13:00 и полюбуйтесь на кормление нашего Тотоши, — делятся сотрудники парка.