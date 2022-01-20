В Гатчине пьяный водитель избил полицейского при задержании

Инцидент произошел 19 января в Гатчине Ленобласти. Мужчина после распития спиртного решил прокатиться на машине.
Его поездку попытался прервать сотрудник полиции, но мужчина проигнорировал требование. Водителя все-таки удалось поймать, однако при задержании мужчина решил оказать сопротивление. Он нанес служащему несколько ударов по лицу.
Следком возбудил уголовное дело. В ближайшее время автомобилисту предъявят обвинение. Следствие будет настаивать на заключении под стражу.
Вам будет интересно
Инцидент произошел поздно вечером 19 января на остановке общественного транспорта у Сортировочного моста в Петербурге. На 49-летнего водителя автобуса набросились двое...
20.01.2022 33