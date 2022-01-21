Школьница из Петербурга в чат-рулетке сообщила, что ее насильно удерживают в квартире

Житель Московской области обратился в полицию после странного разговора, который у него произошел с 12-летней девочкой в чат-рулетке. Она рассказала, что ее насильно удерживают в квартире, и попросила о помощи.

По словам девочки, ей 12 лет, она учится в школе в Санкт-Петербурге. Также она назвала имя матери и адрес квартиры, в которой ее удерживает некий 50-летний Андрей. Девочка сказала, что смогла попросить о помощи, когда мужчина вышел.

Обратившийся отметил, что связь прервалась, а затем в чат стали поступать угрозы, чтобы он не обращался в полицию. Обстоятельства происшествия устанавливаются.