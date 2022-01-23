Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

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Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 67-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов;

км 56-47 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 60-70 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 20.01.2021 до 20:00 24.01.2021, уборка снежных валов, очистка шумозащитных экранов;

км 100-132 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов

подъезд к г. Выборг № 1, № 2 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов;

км 125-126; 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

км 169-171 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, устранение последствий после ДТП.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров, вывоз снега;

км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером;

км 0-10 ограничение скорости в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров и уборка снежных валов.

А-181 «Магистральная»:

км 22-23; км 28-30 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 115-123 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка дорожных знаков;

км 27 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 09:00 до 19:00, вывоз снега, очистка шумозащитных экранов;

км 42-78 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления 09:00 до 19:00, уборка снега от СБО.