Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 23 ноября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 67-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов;
- км 56-47 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов.
М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):
- км 60-70 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 20.01.2021 до 20:00 24.01.2021, уборка снежных валов, очистка шумозащитных экранов;
- км 100-132 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов
- подъезд к г. Выборг № 1, № 2 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов;
- км 125-126; 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
- км 169-171 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, устранение последствий после ДТП.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров, вывоз снега;
- км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером;
- км 0-10 ограничение скорости в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров и уборка снежных валов.
А-181 «Магистральная»:
- км 22-23; км 28-30 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 115-123 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):
км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка дорожных знаков;
км 27 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 09:00 до 19:00, вывоз снега, очистка шумозащитных экранов;
км 42-78 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления 09:00 до 19:00, уборка снега от СБО.