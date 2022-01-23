Педагог из Ленобласти удостоена международной премии Академии народной энциклопедии

Педагог МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского муниципального района» Татьяна Чурова удостоена международной премии Академии народной энциклопедии.
Татьяна Чурова внесла значительный вклад в реализацию международного инновационного проекта «Моя отчизна».
Академия народной энциклопедии реализует этот проект с целью изучения и популяризации истории и культуры России, Республики Беларусь, Казахстана и Армении.
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18.10.2021 1636