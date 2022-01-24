Мясников: высокий уровень кальция может говорить о раке почек или легких

Доктор Мясников заявил, что избыток кальция в организме может быть одним из симптомов онкологии.
Об этом врач и телеведущий Александр Мясников поделился в эфире телеканала Россия 1.
Если у вас повышен кальций, это вполне может быть симптомом рака почек, рака легкого или аденомы паращитовидной железы, — рассказал Мясников.
Как сообщил телеведущий, в случае аденомы даже при незначительном повышении кальция на один миллиграмм выше нормы может потребоваться операция.
Но и недостаток этого элемента в организме не сулит ничего хорошего. Александр Мясников заявил, что постоянный прием кальция в таблетках в больших количествах может обернуться образованием камней в почках. Поэтому данный элемент следует получать также из продуктов.
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