Мясников: высокий уровень кальция может говорить о раке почек или легких

Автор: Анастасия Щербакова
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Доктор Мясников заявил, что избыток кальция в организме может быть одним из симптомов онкологии.

Об этом врач и телеведущий Александр Мясников поделился в эфире телеканала Россия 1.

Если у вас повышен кальций, это вполне может быть симптомом рака почек, рака легкого или аденомы паращитовидной железы, — рассказал Мясников.

Как сообщил телеведущий, в случае аденомы даже при незначительном повышении кальция на один миллиграмм выше нормы может потребоваться операция.

Но и недостаток этого элемента в организме не сулит ничего хорошего. Александр Мясников заявил, что постоянный прием кальция в таблетках в больших количествах может обернуться образованием камней в почках. Поэтому данный элемент следует получать также из продуктов.

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