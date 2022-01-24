В поликлиниках Гатчины просят помощи волонтеров-медиков из-за вспышки «омикрона»

В Ленинградской области очередная волна заболеваний Covid-19 увеличила нагрузку на систему здравоохранения.

Просьбу о помощи появилось в паблике общественного движения «Волонтеры Медики» 24 января.





В борьбе с новым штаммом вируса врачи просят помощи у волонтеров. Поликлиники Гатчины начали набор неравнодушных добровольцев, которые смогли бы работать в колл-центрах при поликлиниках и помогать медикам при вакцинации населения.

Наиболее активным обещают бонусы в виде опыта, благодарности и волонтерских часов на сайте Добро.ру.

Тем временем, в Ленобласти усиливаются ковид-ограничения. В понедельник, 24 января Александр Дрозденко подписал изменения в соответствующее постановление. Новые правки вносят коррективы в работу общественного транспорта, спортзалов и кафе.