Пьяный мужчина махал ножами перед прохожими в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В Санкт-Петербурге задержали подозрительного мужчину, который размахивал ножами просто потому что мог.

По информации ivbg.ru, около 16:00 в полицию сообщили, что на Кингисеппском шоссе около парадной одного из домов нетрезвый мужчина в присутствии прохожих размахивает ножами.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они обезоружили хулигана и доставили его в полицию. Ножи у задержанного изъяли. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.

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