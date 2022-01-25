Пьяный мужчина махал ножами перед прохожими в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали подозрительного мужчину, который размахивал ножами просто потому что мог.
По информации ivbg.ru, около 16:00 в полицию сообщили, что на Кингисеппском шоссе около парадной одного из домов нетрезвый мужчина в присутствии прохожих размахивает ножами.
На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они обезоружили хулигана и доставили его в полицию. Ножи у задержанного изъяли. О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
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09.01.2022 2648