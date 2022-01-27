На Украине предложили России вступить в НАТО

Экс-глава бюро Интерпола Украины Кирилл Куликов в эфире одного из телеканалов предложил решение, которое, по его мнению, поможет снять напряжение в мире: России необходимо вступить в НАТО.

«Одно издание написало, что решением всех вопросов может стать вступление России в НАТО. Насколько я понимаю в современных условиях основная задача НАТО – это противостоять современным угрозам терроризма», – заявил Кирилл Куликов

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что учения стран НАТО у границ страны являются недопустимыми. По итогам встречи советников «нормандского формата» в Париже Козак заявил, что у границ России проводятся «масштабные маневры вооруженных сил» тех стран, которые не имеют никакого отношения к Украине и ее безопасности.