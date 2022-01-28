В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 28 января ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 74-96 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала;
- км 22, 41, 74-79, 80-84, 134-136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 629-630, 657-658, 672-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия;
- км 16 (проезд через г. Тосно) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 130-134 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала;
- км 110, 130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия.
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А-181 «Скандинавия»:
- км 60-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 27.01.2021 до 08:00 28.01.2021, уборка снежных валов, очистка шумозащитных экранов;
- км 100-132 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов;
- подъезд к г. Выборг №1, №2 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов;
- км 125-126; 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 161 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров, вывоз снега;
- км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером;
- км 0-10 ограничение скорости в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров и уборка снежных валов.
А-181 «Магистральная»:
- км 30-32 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка дорожных знаков, а/остановок;
- км 27 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов.