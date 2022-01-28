Детские и спортивные площадки в Ленобласти подогнали к единому стандарту

В регионе утвержден стандарт детских, спортивных и досуговых площадок

Стандарт разделил детские площадки на три категории — для детей до 3 лет, 7 и 12 лет. В зависимости от возрастной категории площадка будет комплектоваться игровым оборудованием.

На всех спортивных площадках области будет устанавливаться базовый комплект оборудования: гимнастический комплекс, двойной турник, брусья. Главным же требованием к площадкам для отдыха, стало наличие урн, скамеек и освещения.

Благодаря новому стандарту будет сформирован единый облик муниципальных образований региона.

Вам будет интересно В Ленобласти благоустроят 90 общественных пространств Также планируется привести в порядок более 30 дворов. В Ленобласти уже этой весной начнется благоустройство сразу 77 общественных пространств в рамках... 18.01.2022 292

Всего в Ленобласти в 2021 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроили 77 парков, скверов, площадей, набережных, многофункциональных спортивных и детских площадок.