Человек сгорел в поселке Большая Ижора

Пожар охватил 48 квадратных метров дома, расположенного в поселке Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 28 января в 02:32. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен к четырем утра.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие человеческие останки. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.