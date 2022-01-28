Человек сгорел в поселке Большая Ижора

Автор: Сергей Агутин
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Пожар охватил 48 квадратных метров дома, расположенного в поселке Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области.  

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 28 января в 02:32. На место прибыли 12 пожарных и три спецмашины. Пожар был потушен к четырем утра.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие человеческие останки. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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