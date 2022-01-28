В Петербурге 9-летняя девочка сломала себе позвоночник на Дне рождения, а потом пошла на карате

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 9-летняя девочка на праздновании Дня рождения 27 января сломала позвоночник, упав в бассейн с шариками в Санкт-Петербурге.

Ребенок прыгал на батуте и случайно отлетел в сторону. Девочка пожаловалась на боль не сразу. Успела посетить школу и секцию карате.

Врачи диагностировали ей компрессионный перелом грудного позвонка. Пострадавшая помещена в нейрохирургическое отделение.

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09.01.2022 3226
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