«Ленинградец» одержал победу над петербургской «Звездой»

Первый в этом году футбольный матч для команды из Ленобласти завершился триумфом.

Встреча прошла сегодня, 28 января в в ДСИ «Зенит» в Санкт-Петербурге. Игра завершилась победой «ленинградца». Всего команде удалось забить один гол уже в конце встречи. Отличился Алексей Гасилин, забив пенальти.

Сейчас футбольный клуб из Ленобласти готовится к сборам в Турции. Футболисты отправятся отстаивать честь 47-го регионы уже 2 февраля.