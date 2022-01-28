«Ленинградец» одержал победу над петербургской «Звездой»

Первый в этом году футбольный матч для команды из Ленобласти завершился триумфом.
Встреча прошла сегодня, 28 января в в ДСИ «Зенит» в Санкт-Петербурге. Игра завершилась победой «ленинградца». Всего команде удалось забить один гол уже в конце встречи. Отличился Алексей Гасилин, забив пенальти.
Сейчас футбольный клуб из Ленобласти готовится к сборам в Турции. Футболисты отправятся отстаивать честь 47-го регионы уже 2 февраля.
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