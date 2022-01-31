Сиделка призналась, что перед смертью девочка из Мурино чувствовала себя плохо. Скорую ей не вызывали три дня

Как сообщал ivbg.ru, 30 января около 16:30 жительница Мурино, приехавшая из Узбекистана, заявила в полицию Всеволожского района о смерти трехлетней дочери. У умершей зафиксированы синяки на спине и подбородке.

Зулайхо из Мурино отдала дочь на попечительство посторонней женщины в 2021 году. Последний раз она виделась с ней еще 4 декабря. Няня по имени Нигора (на фото) сама позвонила матери подопечной, сообщила, что ребенок не дышит.

В отношении 34-летней няни возбуждено уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Ныне умерший ребенок жил вместе с няней и двумя ее детьми в квартире дома на проспекте Науки в Санкт-Петербурге. По словам сиделки, девочка почувствовала себя плохо еще 27 января, однако за медицинской помощью не обратились.

Утром 30 января няня обнаружила ребенка в постели без признаков жизни, после чего позвонила ее матери. Расследование продолжается.