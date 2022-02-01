Интерактивная карта замусоренных дворов появилась в Санкт-Петербурге

Система работает по принципу «тепловой карты».
По информации телеграм-канала Питерская Булка, в Санкт-Петербурге заработала интерактивная «тепловая карта» замусоренных дворов.
Так, одна синяя точка это одно обращение на замусоренный двор. Чем больше синих точек, тем «горячее» будет зона.
Самые жаркие районы будут направлены дополнительные мусоровозы. А ознакомиться с картой вы можете на сайте здесь.
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