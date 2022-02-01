ЖК «Ямбург Сити» в Кингисеппе планируют сдать весной 2022 года

Проблемный жилой комплекс находится в 6 микрорайоне города.

«Для нас главное, чтобы дольщики получили свое жилье уже в марте этого года. Сегодня жилой комплекс находится в высокой степени готовности. Комитет Госстройнадзора Ленинградской области уже получил извещение об окончании строительства. Итоговая проверка должна состояться в середине февраля», — рассказал Александр Дрозденко.

Напомним, что компания «Рант» ведет строительство ЖК «Ямбург Сити» в шестом квартале города Кингисеппа. Сдача изначально планировалась во втором квартале 2015 года, но сроки сместились сначала на четвертый квартал 2016 года, а затем на начало 2018-го, конец 2018 года стал следующей датой, увы, не последней. Застройщик привлек 129 договоров долевого участия — более 333 миллионов рублей.

Вам будет интересно Долгострои в Ленобласти достроят за ближайшие два года Александру Дрозденко ознакомился с планом восстановления прав пострадавших дольщиков по всем объектам-долгостроям до конца 2023 года. Как сообщил Зампред регионального Правительства... 13.01.2022 325

Отмечается, что 2022 году организация будет вести достройку 50 домов. Далее Фонду планируется передать еще более 20 домов. Инвесторы, привлеченные Правительством региона, достраивают 28 объектов.

Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. В 2021 году благодаря работе Правительства Ленобласти достроены и введены в эксплуатацию 27 долгостроев, выплачены компенсации дольщикам 12 домов.

Напомним, что Ленобласть – в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. На данный момент доля долгостроев в регионе – 8% от введенных домов.