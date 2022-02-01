ЖК «Ямбург Сити» в Кингисеппе планируют сдать весной 2022 года

Проблемный жилой комплекс находится в 6 микрорайоне города.
Напомним, что компания «Рант» ведет строительство ЖК «Ямбург Сити» в шестом квартале города Кингисеппа. Сдача изначально планировалась во втором квартале 2015 года, но сроки сместились сначала на четвертый квартал 2016 года, а затем на начало 2018-го, конец 2018 года стал следующей датой, увы, не последней. Застройщик привлек 129 договоров долевого участия — более 333 миллионов рублей.
Отмечается, что 2022 году организация будет вести достройку 50 домов. Далее Фонду планируется передать еще более 20 домов. Инвесторы, привлеченные Правительством региона, достраивают 28 объектов.
Всего в регионе 203 объекта по которым нарушены свыше 6 месяцев сроки передачи квартир дольщикам, из них 123 признаны проблемными. В 2021 году благодаря работе Правительства Ленобласти достроены и введены в эксплуатацию 27 долгостроев, выплачены компенсации дольщикам 12 домов.
Напомним, что Ленобласть – в числе лучших по России по количеству завершенных проблемных объектов долевого строительства. На данный момент доля долгостроев в регионе – 8% от введенных домов.