Дрозденко: Наша задача — привести медицину в Кингисеппском районе к европейскому уровню

Губернатор Ленобласти во время рабочей поездки оценил ход ремонтных работ в детской поликлинике в Кингисеппе.

«Но ремонта требует и взрослая поликлиника 1976 года постройки. И после завершения реновации детской, строители приступят к подготовке документов для капитального ремонта взрослой — с 2024 года. Наша задача – привести медицину в Кингисеппском районе к европейскому уровню», —подчеркнул Александр Юрьевич.

Ремонт в детской поликлинике в Кингисеппе проводится с 2019 года. Сегодня выполнено порядка 80% работ. Поликлиника при этом не приостанавливала работу и продолжает обслуживать маленьких кингисеппцев.

Отметим, что глава Ленобласти находится сегодня, 1 февраля, с рабочим визитом в Кингисеппском районе, где уже посетил ресторан победителя конкурса «Проект на миллион», побывал на приемке нового бассейна, осмотрел ход строительства ЖК «Ямбург Сити» и оценил дом в Ополье.