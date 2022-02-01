Эстонец отправится в российскую тюрьму за контрабанду наркотиков в Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Гражданин соседнего государства попался на границе Эстонии и Ленобласти в прошлом году. При нем пограничники нашли особо крупную партию запрещённого.

Об этом во вторник, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Ленинградской области.

Как стало известно, 42-летний житель Таллина в августе 2021 года пересек границу России и Эстонии. В Ивангороде он приобрел наркотики и собирался тем же путем вернуться домой в Эстонию, однако планам помешали российские пограничники.

За приобретение, хранение без цели сбыта, а также контрабанду запрещенных веществ иностранца приговорили к 6 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.

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01.02.2022 158
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