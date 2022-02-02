Мужчина провалился под лед возле деревни Новосаратовка

По информации ivbg.ru, возле деревни Новосаратовка во Всеволожском районе Ленинградской области мужчина провалился под лед.

Промоина во льду была размером 1,5 метра, а мужчина проходил в 50 метрах от берега. Пострадавшему помогли выбраться находившиеся рядом люди.

Сразу после спасения мужчина ушел.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что 24 января в МЧС поступило сообщение о несчастном случае в деревне Новосаратовка во Всеволожском районе. Лед Невы не выдержал веса 7-летнего мальчика. Ребенок провалился в ледяную воду. Его тело нашли только 30 января недалеко от места происшествия.