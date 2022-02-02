Фото: пассажира зажало в салоне автобуса после столкновения с грузовиком у Антелево

Серьезное ДТП произошло на 32-ом километре региональной трассы «Красное Село — Гатчина — Павловск» в Гатчинском районе Ленобласти.
По предварительным данным, недалеко от деревни Антелево грузовик Scania врезался в заднюю часть рейсового автобуса, который выезжал из заездного кармана остановки. На заднем сидении сидел пассажир, и именно на него пришелся основной удар, мужчине зажало ноги. Врачи диагностировали у него перелом и черепно-мозговую травму.
Фото: 47news.ru
Прокуратура начала проверку.
Вам будет интересно
Погиб непристёгнутый водитель легковушки. По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, водитель Соляриса не справился с управлением во время обгона, после чего...
02.02.2022 65