Фото: пассажира зажало в салоне автобуса после столкновения с грузовиком у Антелево

Автор: Гузель Галимова
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Серьезное ДТП произошло на 32-ом километре региональной трассы «Красное Село — Гатчина — Павловск» в Гатчинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, недалеко от деревни Антелево грузовик Scania врезался в заднюю часть рейсового автобуса, который выезжал из заездного кармана остановки. На заднем сидении сидел пассажир, и именно на него пришелся основной удар, мужчине зажало ноги. Врачи диагностировали у него перелом и черепно-мозговую травму.

Фото: пассажира зажало в салоне автобуса после столкновения с грузовиком у Антелево пострадал пассажир, Ленобласть, ДТП, Гатчинский район, автобус
Фото: пассажира зажало в салоне автобуса после столкновения с грузовиком у Антелево пострадал пассажир, Ленобласть, ДТП, Гатчинский район, автобус
Фото: пассажира зажало в салоне автобуса после столкновения с грузовиком у Антелево пострадал пассажир, Ленобласть, ДТП, Гатчинский район, автобус
Фото: пассажира зажало в салоне автобуса после столкновения с грузовиком у Антелево пострадал пассажир, Ленобласть, ДТП, Гатчинский район, автобус
Фото: пассажира зажало в салоне автобуса после столкновения с грузовиком у Антелево пострадал пассажир, Ленобласть, ДТП, Гатчинский район, автобус
Фото: 47news.ru

Прокуратура начала проверку.

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