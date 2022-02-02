За сутки на КАД и федеральные трассы Ленобласти высыпали почти 600 тонн соли

В минувшие сутки во время очередного снегопада на КАД и федеральных трасс Ленобласти было задействовано 430 единиц техники и 777 сотрудников подрядной организации.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», за сутки на противогололедную обработку КАД было израсходовано 414 тонн соли. Еще 161 тонна соли, 1 012 кубометров песко-соляной смеси ушло на обработку федеральных трасс в Ленобласти.

Отмечается, что по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Ленобласти ожидается похолодание. Местами столбики термометров опустятся до -20 градусов и ниже. Сегодня, 2 февраля, местами по региону пройдет небольшой снег.