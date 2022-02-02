В Петербурге приезжий маргинал силой забрал иномарку у владельца

Буквально через пару метров несостоявшийся угонщик устроил ДТП.
О происшествии рассказали в группе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург в среду, 2 февраля.
Как рассказал сам пострадавший, он оставил свою машину прогреваться на улице в районе двух часов ночи. Пока он ходил по делам, в машину залез неизвестный и пытался ее угнать. Подоспевший к этому моменту владелец авто пытался вытащить из машины угонщика, но тот смог тронуться и поехать.
По словам хозяина иномарки, буквально через несколько метров приезжий из Ивановский области врезался в другую машину. Пострадавшему в итоге удалось достать неадеквата из машины и задержать до приезда полиции.
Угонщиком оказался 30-летний Хрипунов Николай. По данным базы судебных приставов он должен больше 1 млн рублей. Вероятно, этот факт и толкнул мужчину на преступление. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
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