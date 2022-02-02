Метеозависимые, внимание: календарь солнечной активности на февраль 2022 года

Как сообщает iz.ru, на протяжении 2 февраля состояние магнитосферы будет оцениваться колебаниями геомагнитного поля силой пять баллов. В этот день прогнозируются геомагнитные бури класса G1.

Еще одна магнитная буря накроет Землю 5 февраля. Магнитосфера будет неспокойной также 6 и 10 февраля. Потом после небольшого перерыва две мощные вспышки на Солнце прогнозируются ближе к концу месяца – 18 и 25 февраля.

В эти дни из-за сильных вспышек на Солнце метеозависимые люди могут чувствовать резкое ухудшение самочувствия. Наиболее частые симптомы: боль в голове и суставах, перебои в работе сердца, ухудшение сна.

Также дискомфорт испытают те, кто имеет проблемы с сосудами. Например, холестериновые бляшки, кальциноз сосудов (отложение солей кальция в мягких тканях), атеросклеротические изменения в сосудах.